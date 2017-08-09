На водоснабжение Волоколамского района выделят 200 млн рублей в 2017 году

МОСКВА, 9 августа — РИА Недвижимость. Порядка 200 миллионов рублей выделено на модернизацию водоснабжения Волоколамского района в 2017 году, сообщается в материалах министерства ЖКХ Московской области.

"По данным Роспотребнадзора за 2016 год в Волоколамском муниципальном районе обеспеченность населения доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения составляет 80,8%. Для модернизации систем водоснабжения в Волоколамском районе будет направлено более 190 миллионов рублей", — уточняется в сообщении.

В частности, на водозаборном узле (ВЗУ) в Волоколамске будет введена в эксплуатацию станция водоочистки мощностью до 2,5 тысячи кубометров в сутки. Она обеспечит чистой водой потребителей на улицах Фабричная, Заводская, Энтузиастов, Панфилова, Тихая, а также ряд деревень и сел. Также ведется строительство ВЗУ производительностью 7,5 тысячи кубометров воды в сутки на улице Пороховская. В результате реализации мероприятий по программе "Чистая вода" в Волоколамском районе будет улучшено водоснабжение более 20 тысяч человек. К концу 2017 года 99% потребителей будут обеспечены чистой питьевой водой.

"По ряду муниципалитетов мы помогаем развиваться "Мосводоканалу", вода которого приходит в населенные пункты, расположенные вблизи МКАД: часть Балашихи, Красногорск, Одинцовский и Ленинский районы. Продолжаем развивать Восточную систему водоснабжения для обеспечения востока Подмосковья чистой питьевой водой по магистральным водопроводам из источников на границе с Владимирской областью. В их числе Орехово-Зуевский и Ногинский районы, Электросталь. Там, где экономически мы не можем дотянуться централизованными системами водоснабжения, ставим станции очистки воды на локальные водозаборы", — цитируются в сообщении слова министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина.

К 2018 году в Подмосковье должно остаться не более 400 тысяч жителей, не имеющих по объективным причинам доступа к централизованному водоснабжению, уточняется в документе.