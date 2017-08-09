В Звенигороде стартовало строительство складского комплекса

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Рабочие приступили к строительству холодильно-морозильного складского комплекса в городском округе Звенигород, завершить стройку планируют в третьем квартале 2018 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал госуслуг поступило извещение о начале строительства холодильно-морозильного складского комплекса. Объект будет возведен в микрорайоне Верхний Посад городского округа Звенигород", — говорится в сообщении.

По словам главы Главгосстройнадзора региона Руслана Тагиева, на площади 10 279 квадратных метров разместится 14 холодильных камер, закрытая погрузочно-разгрузочная рампа-платформа и трехэтажный административно-бытовой корпус.

Современный мультитемпературный складской комплекс ориентирован на предоставление полного пакета услуг по приемке, хранению и отгрузке пакетированных охлажденных и замороженных товаров. На прилегающей территории разместится площадка для маневрирования и стоянки еврофур, парковка для корпоративного транспорта клиентов.

"Надзор за строительством объекта ведет отдел N1 Главгосстройнадзора. Составлена программа плановых проверок. Назначен ответственный инспектор. Плановое завершение строительства — третий квартал 2018 года", — сказал Тагиев.