В Подмосковье более 20 ж/д платформ оборудуют тактильной плиткой

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует до конца года оснастить тактильной плиткой 25 остановочных пунктов пригородных электропоездов в Подмосковье, сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на пресс-службу ОАО "Центральная ППК".

"Для слабовидящих пассажиров ЦППК оборудует шуц-линиями, выложенными из тактильной плитки, 25 станций. Рельефные линии уже есть на 53 железнодорожных платформах в Москве и Подмосковье. В перспективе ими планируется оснастить все остановочные пункты, обслуживаемые ЦППК", — говорится в материалах.

Список станций, которые оборудуют тактильной плиткой до конца 2017 года, приводится на сайте ОАО "Центральная ППК". Из него следует, что на Казанском направлении оборудуют шуц-линиями 11 платформ, на Ярославском — 4, на Павелецком, Курском и Савеловском — по 2, на Киевском и Белорусском — по 1 платформе.

Рельефные линии помогают слабовидящим и слепым пассажирам безопасно передвигаться вдоль платформы и ориентироваться в пространстве, уточняется в материалах. Они размещаются вдоль всей платформы на расстоянии 0,5 метра от края. Человек может ориентироваться, нащупывая препятствие тростью или подошвой обуви. Полосы безопасности также выкрашены в желтый цвет, и слабовидящие люди могут визуально определить границу перрона.