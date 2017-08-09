В Подмосковье соберут урожай зерновых культур со 146 тысяч гектаров

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Уборка зерновых началась в Московской области, урожай планируют убрать со 146 тысяч гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Первыми к намолоту озимой пшеницы приступили южные районы области. Это Зарайский городской округ, Серебряные Пруды, Коломенский район. <…> Чтобы провести жатву в оптимальное время, будет задействовано более 400 комбайнов. Нам предстоит убрать зерновые культуры в этом году на площади 146 тысяч гектаров", — сказал глава ведомства Андрей Разин.

Он добавил, что ожидается достойный урожай, несмотря на сложные для аграриев погодные условия, когда на счету каждый солнечный день.

По словам Разина, в уборке зерновых используется самая современная техника, что должно отразиться на качестве урожая.

Сейчас аграрии убирают классические подмосковные сорта озимой пшеницы. Работы стартовали примерно на две недели позже традиционных сроков из-за погодных условий.