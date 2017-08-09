В Зарайске 11 августа состоится открытие нового элеватора

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Торжественное открытие элеваторного комплекса при участии министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина пройдет на территории агрофирмы "Сельхозпродукты" в подмосковном Зарайске 11 августа, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхозпрода региона.

Официальный запуск нового производства состоится 11 августа в городском округе Зарайск в деревне Протекино.

"Новый элеватор предназначен для хранения и переработки 9 тысяч тонн зерновых собственного урожая предприятия "Сельхозпродукты". Объем средств, вложенных в комплекс, который включает в себя и ранее построенные сушильный и сортировочный блоки, составляет 105 миллионов рублей. Проверить в деле элеватор предстоит уже сейчас, в ходе уборочной кампании, которая стартовала в Подмосковье", — отметил Разин.

По словам министра, проект реализован при поддержке властей Подмосковья и стал одним из праздничных подарков ко Дню города. Зарайск с 11 по 13 августа отмечает свое 871-летие.