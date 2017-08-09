В Люберцах компании снижают выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Работы по минимизации негативного воздействия на окружающую среду проводят предприятия подмосковных Люберец, в этом убедились инспекторы эконадзора в ходе проверок, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Проверки проводились на объектах, которые являются основными загрязнителями атмосферного воздуха в Люберцах.

"Проверка показала, что ряд предприятий провели работы по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. В частности, ООО "Промышленная компания "Вторалюминпродукт", ранее оштрафованная за загрязнение воздуха взвешенными веществами, смонтировала перекрытие на площадке хранения и дробления шлама. На Люберецких очистных сооружениях, где продолжается реконструкция, проводятся работы по перекрытию открытых поверхностей испарения, что позволит нейтрализовать неприятные запахи. Сроки реконструкции объекта сокращены до минимума", — отмечается в материале.

Еще одним загрязнителем воздуха в городском округе является мусоросжигательный завод N4 ФГУП "Экотехпром", который расположен на территории Москвы и подлежит надзору столичного департамента экологии и природопользования. Минэкологии Московской области направило обращение в департамент с просьбой организовать дополнительные природоохранные мероприятия.

На сегодняшний день на территории завода организован круглосуточный автоматизированный мониторинг качества атмосферного воздуха, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Экологическая обстановка в Люберцах остается на особом контроле Минэкологии Московской области.