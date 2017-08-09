В Красногорске откроют несколько детских садов и поликлинику в 2017 году

МОСКВА, 9 авг — РИА Недвижимость. Детский сад в микрорайоне Нахабино в подмосковном Красногорске планируется сдать осенью 2017 года, еще три дошкольных учреждения будут готовы до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

О готовности детских садов на территории Красногорска глава города Радий Хабиров доложил губернатору области в рамках рабочей встречи. "Мы планируем открыть четыре детских сада. Один садик на 240 мест в Нахабино практически готов к приему детей. Строительство еще трех завершится до конца года", – приводятся в сообщении слова Хабирова. Строительство ведется по госпрограмме "Образование Подмосковья на 2017–2025 годы", уточняется в нем.

В рамках рабочей встречи глава Красногорска также доложил губернатору о готовности поликлиники в микрорайоне Павшинская Пойма. В настоящее время в здании завершаются ремонтные работы. Медицинское учреждение предназначено для оказания амбулаторно-поликлинической помощи взрослому и детскому населению микрорайона. Поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену: 120 посещений для детей и 480 – для взрослых.