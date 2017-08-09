В Подмосковье к электросетям подключили более 31 тысячи потребителей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Более 31 тысячи новых абонентов присоединили к электрическим сетям компаний "МОЭСК" и "Мособлэнерго" в январе-июле 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года крупнейшими энергокомпаниями Подмосковья — ПАО "МОЭСК" и АО "Мособлэнерго" — было выполнено свыше 31 тысячи договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям. Общая присоединенная мощность по данным договорам составила 932 мегаватта", — уточняется в пресс-релизе.

Потребители мощности до 150 киловатт могут подать заявку на подключение через интернет-портал, удостоверив все документы электронной подписью: МОЭСК и "Мособлэнерго" предоставляют им полный цикл услуг по присоединению к электрическим сетям через интернет-сервисы.

Пестов сообщил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева ведется работа по упрощению процедур и уменьшению сроков присоединения к электрическим сетям. Подключение пользователей с потребляемой мощностью до 150 киловатт сейчас происходит не более, чем за 80 дней, в то время как в 2015 году этот срок составлял 90 дней, а в 2013 году — 218 дней.

За первое полугодие 2017 года увеличилось количество интернет-заявок на подключение к электрическим сетям по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас более 60% заявок на техприсоединение поступает онлайн.