Зону отдыха создадут после рекультивации на месте карьера в Чехове

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Рекультивационные работы ведутся в карьере, расположенном вблизи деревни Муковнино подмосковного городского округа Чехов, на месте карьера планируют создать зону отдыха, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В ходе проверки установлено, что на участке месторождения "Муковнино-IV" добычу песка ведет ООО "Стройконтракт". Одновременно общество проводит рекультивацию уже отработанных участков, согласно лицензионным требованиям. На сегодняшний день уже рекультивирован участок площадью 12 гектаров севернее деревни Кармашовка.

"В настоящий момент идут рекультивационные работы на участке площадью 20 гектаров Муковнинского месторождения: ведется выполаживание (укладка грунтов по откосам отвалов) с целью укрепления откосов и дальнейшей биологической рекультивации (высаживания зеленых насаждений)", — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Министр подчеркнул, что работы ведутся в полном соответствии с технологическими и экологическими требованиями. После завершения рекультивации на Муковнинском карьере будет организована зона отдыха.