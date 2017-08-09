В Подмосковье службы занятости трудоустроили свыше 41 тысячи человек

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Свыше 41 тысячи человек в Московской области нашли работу с начала 2017 года с помощью региональной службы занятости; в Подмосковье за это время было организовано 237 ярмарок вакансий, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"С начала 2017 года при содействии службы занятости Подмосковья было трудоустроено 41,2 тысячи человек", — приводятся в материале слова Забраловой.

По данным пресс-службы, в 2017 году в Подмосковье было организовано 237 ярмарок вакансий.

"В 2017 году в рамках программы содействия занятости населения и развития рынка труда временно трудоустроено 17,8 тысячи несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, приступили к профобучению и дополнительному профобразованию 3,7 тысячи жителей области, помощь психологов получили 3,4 тысячи безработных", — сказала чиновник.

На конец июля 2017 года в областном банке вакансий размещено 50,2 тысячи вакансий, из них 70% — по рабочим профессиям.

"Уровень регистрируемой безработицы в Подмосковье составил 0,58% к численности экономически активного населения. В целом по России показатель равен 1,1%, по Центральному федеральному округу — 0,7%", — отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.