В подмосковном Красногорске отремонтируют более 500 подъездов в 2017 году

МОСКВА, 9 авг — РИА Недвижимость. Более 500 подъездов жилых домов отремонтируют в подмосковном Красногорске до конца года, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"В этом году планируем отремонтировать 534 подъезда. Сейчас формируем планы на следующий год, рассчитываем отремонтировать на 100 подъездов больше", – приводятся в нем слова главы Красногорска Радия Хабирова.

На рабочей встрече с губернатором в среду Хабиров назвал модернизацию ЖКХ основным направлением работы по благоустройству муниципалитета, поскольку с жилищно-коммунальным хозяйством связано большинство обращений граждан, а также акцентировал внимание на вопросах, связанных с комплексным благоустройством дворов и ремонтом подъездов, сообщается в пресс-релизе.

Как указывается в нем, глава городского округа также доложил губернатору о ходе ликвидации несанкционированных свалок и демонтаже опасных игровых элементов на детских площадках Красногорска.