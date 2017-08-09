В Подмосковье оштрафовали компанию за незаконную добычу песка

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Штраф в размере 800 тысяч рублей выписан компании "Земстройпроект", которая организовала нелегальную добычу песка вблизи деревни Снопово Солнечногорского района Подмосковья, сообщается в пресс-релизе министерства экологии Московской области.

Как указывается в нем, ООО "Земстройпроект" привлечено к административной ответственности за незаконную добычу песка. "Министерство экологии Московской области привлекло к административной ответственности ООО "Земстройпроект". Виновник нарушения установлен в ходе административного расследования, возбужденного после задержания недродобытчиков с поличным", — говорится в сообщении.

В мае 2017 года участники рейда задержали на месте незаконных работ четыре экскаватора, уточняется в материале. Общая площадь нелегального карьера составила около 4 гектаров, общий объем извлеченного пескогрунта превысил 50 тысяч кубометров.

По итогам расследования, компания, добывавшая песок без лицензии, оштрафована на 800 тысяч рублей. Материалы направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, заключается в сообщении Минэкологии области.