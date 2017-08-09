В Подмосковье проверили 65% теплосетей перед отопительным сезоном

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Гидравлические испытания провели на 65 % тепловых сетей в Подмосковье в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"По состоянию на начало июля в рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2017-2018 годов проведены гидравлические испытания около 7 тысяч километров тепловых сетей (65 % от общей протяженности). Работы ведутся с опережением графика", — приводятся в материале слова Пестова.

По данным пресс-службы, в ходе гидравлических испытаний в трубопроводах создается высокое давление, что позволяет, в первую очередь, обнаружить возможные утечки. За период с мая по август на магистральных тепловых сетях было выявлено 49 утечек. Эксплуатирующим организациям поручено оперативно провести необходимые ремонтные работы и устранить нарушения, после чего исправность оборудования будет снова проверена в ходе гидравлических испытаний.

Во время гидравлических испытаний и других профилактических мероприятий на теплосетях временно (на 14 дней) приостанавливается подача горячей воды потребителям. При этом в ряде муниципалитетов Подмосковья продолжительность отключений составляет 10 дней и меньше.

Такие сокращенные отключения практикуются, в частности, в некоторых микрорайонах городских округов Реутов, Коломна, Мытищи, Химки.

В общей сложности к отопительному периоду 2017/18 годов на территории Подмосковья будут обследованы и при необходимости отремонтированы более 2,4 тысячи котельных, около 11 тысяч километров теплосетей, уточняется в пресс-релизе.

"К 15 сентября, согласно распоряжению правительства Московской области, во всех муниципалитетах необходимо обеспечить готовность к отопительному периоду всех объектов коммунальной сферы, сформировать запасы топлива для котельных. С 15 сентября начнутся пробные топки котельных", — подчеркнул Пестов.