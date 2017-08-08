Подмосковные дзюдоисты завоевали медали на чемпионате Европы для слепых

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Дзюдоисты из Подмосковья, которые входят в сборную России, завоевали медали на чемпионате Европы по дзюдо среди слепых, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования проходили в Уолсолле в Англии. В чемпионате принимали участие спортсмены с нарушением зрения. Участниками стали более 100 спортсменов из 17 стран. Этот чемпионат — одно из первых крупных событий Паралимпийских игр в Токио в 2020.

В сборной страны три спортсмена из Московской области: Абдула Курамагомедов, Малик Курбанов и Шахбан Курбанов. В чемпионате в весе до 100 килограммов серебряную медаль получил Малик Курбанов. Абдула Курамагомедов стал обладателем бронзовой медали.

По итогам чемпионата сборная России завоевала третье место в командных соревнованиях. В медальном зачете российские дзюдоисты оказались на второй строчке, выиграв три золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей.