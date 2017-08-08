Воробьев осмотрел детский технопарк "Кванториум»"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил первый в регионе детский технопарк, сообщил телеканал "360".

Технопарк функционирует на базе Технологического университета Королева.

В центре еще зимой прошлого года открыли три направления по работе с детьми: космическое — "Космоквантум", IT-направление — IT-Квантум и робототехническое направление — "Робоквантум".

"Кванториум" входит в число семи российских технопарков, он было открыт 10 декабря 2016 года. Он находится в новом здании гимназии №11 в городе Королеве. Работа технопарка поможет выявлять детей, которые интересуются технологиями и показывают хорошие результаты в научной деятельности. Детский технопарк стал еще одной ступенью в реализации проекта по непрерывному образованию.