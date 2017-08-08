В Подмосковье провели антимусорный рейд

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Рейд по предотвращению возникновения стихийных свалок #Свинья провели в Подмосковье.

Ведомства ловили нарушителей, которые выбрасывали мусор в запрещенных и не оборудованных местах, сообщил телеканал "360".

Участниками патруля стали различные ведомства и организации: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья, сотрудники ГИБДД, представители Госадмтехнадзора, Службы инспекции дорог, активисты проекта "Генеральная уборка" и представители Мосавтодора.

Самыми проблемными местами оказались Каширское шоссе, Мякинино и Сергиево-Посадский район. В них и прошло дежурство. За время рейда активисты остановили около десяти нарушений. А по статистике за последние шесть месяцев таких нарушений зафиксировано несколько сотен.

Участок дороги на Каширском шоссе находится под контролем Госадмтехнадзора и Минтранса. Здесь постоянно увеличивается количество незаконно выброшенного мусора. На дороге установили табличку "Свалка мусора запрещена" и видеонаблюдение. Но это не помогает бороться с нарушителями. Всегда находятся те, кто выбрасывает там мусор.

За нарушение установлен штраф в размере от двух тысяч рублей для физлиц и от 20 тысяч рублей, если мусор был выброшен организацией.

Патрули проводятся постоянно. Особенно проблемным является летний сезон.