В Подмосковье в срезах цветов эустомы выявили табачную белокрылку

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Зараженные табачной белокрылкой цветы эустомы нашли на складе в Подмосковье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Табачная белокрылка была выявлена на фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ООО "Автологистика". "При досмотре срезов цветов эустомы, происхождением Италия, был выявлен карантинный объект, а именно табачная белокрылка", — отмечено в сообщении.

Специалисты Всероссийского центра карантина растений провели лабораторную экспертизу, которая подтвердила наличие табачной белокрылки. Все зараженные срезы цветов будут уничтожены.