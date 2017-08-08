В Подмосковье усилили контроль за содержанием детских площадок

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. С начала 2017 года в Подмосковье более чем в два раза сократилось количество бесхозяйных детских площадок, сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"По состоянию на 7 августа в Московской области насчитывается 243 бесхозяйные детские площадки. В начале текущего года насчитывалось 513 таких площадок", — Дмитрий Пестов, заместитель председателя правительства Московской области.

В Московской области насчитывается порядка 16 тысяч детских игровых площадок. Лишь 2% из них не имеют собственников. Чаще всего на таких площадках встречаются травмоопасные элементы, устаревшие и плохо закрепленные конструкции.

На сегодняшний день, в Московской области проводится масштабная работа по постановке на учет бесхозяйных детских игровых площадок и закреплению ответственных за их эксплуатацию.