В Балашихе построили школу на 450 мест

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Строители завершили возведение трехэтажной школы на 450 мест на улице Шестой в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение об окончании строительства общеобразовательной школы, расположенной на улице Шестой в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Инспекторский состав приступил к проведению итоговой проверки объекта", — сказал глава ведомства Руслан Тагиев.

В школе были оборудованы учебные и лабораторные помещения, классы для продленки, большой и малый спортивные залы, столовая с пищеблоком, мастерские, библиотека с медиатекой, актовый зал, медицинские, административные и технические помещения. На прилегающей территории появились игровые и спортивные площадки.

Общая площадь школы составила 19,6 тысячи квадратных метров.