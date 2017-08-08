В Подмосковье устроили "засады" на выкидывающих мусор в неположенных местах

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мобильные патрули, отслеживающие водителей и пешеходов, выбрасывающих мусор в несанкционированных местах, начали работу в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ночь с 7 на 8 августа на дорогах Московской области прошел рейд по выявлению и предотвращению незаконного складирования мусора в придорожной зоне и образованию стихийных свалок. В группу, которая патрулировала автодороги Подмосковья, вошли представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, ГИБДД, Госадмтехнадзора, службы инспекции дорог, ГБУ МО "Мосавтодор", активисты проекта "Генеральная уборка" ОНФ.

"По поручению губернатора организовано оперативное патрулирование автодорог по пресечению незаконного складирования мусора в придорожной зоне, Организация отдельными гражданами свалок на дорогах области — это просто позор! Мы будем бороться с нарушителями, и не допустим образования свалок на дорогах Подмосковья", — заявил министр транспорта Московской области Игорь Тресков, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Сообщается, что всего за ночь было выявлено 12 попыток несанкционированного выброса мусора. Мобильный патруль работал на девяти наиболее проблемных участках, где свалки устраивают чаще всего.

Так, одного нарушителя поймали на Мякининском шоссе: он выбрасывал мусор из автомобиля. Аналогичное нарушение зафиксировали в Раменском районе. Сброс отходов в неположенном месте выявили на Егорьевском и на Осташковском шоссе. А на Каширском шоссе задержали рабочих, попытавшихся сбросить полный автомобиль мусора.

Все нарушители были остановлены, составлены протоколы об административном правонарушении. Размер штрафа за несанкционированный выброс мусора для физических лиц составляет 5 тысяч рублей. Ведомство намерено продолжить патрулирование автодорог по пресечению незаконного сброса мусора.