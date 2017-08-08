В Подмосковье начали строить комплекс по переработке вторичных полимеров

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Производственный комплекс по переработке вторичных полимеров появится в Пушкинском районе Подмосковья, строительство планируют завершить в декабре 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

"В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства производственного комплекса по переработке вторичных полимеров, расположенного вблизи деревни Алешино Пушкинского района", — говорится в сообщении.

По словам начальника надзорного ведомства Руслана Тагиева, в одноэтажном здании на площади 10581 квадратных метров разместятся производственные помещения с линиями по переработке вторичных пленочных материалов и твердых полимеров, складские и административные зоны.

Технологическими решениями предусмотрена организация следующей схемы функционирования — получение сырья от поставщика и его переработка, поступление вторичной гранулы на склад готовой продукции. Цех проектируется с максимальной производительностью переработки полимеров в 60 тысяч тонн в год.

На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей. Надзор за строительством объекта ведет отдел №5 Главгосстройнадзора Московской области. Плановое завершение строительства — декабрь 2019 года.