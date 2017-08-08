В Щелковском районе приступили к строительству нового жилого дома

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Рабочие приступили к строительству нового жилого дома на 346 квартир в поселке Свердловский Щелковского района, работы планируют окончить в первом квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

"В Главгосстройнадзор Московской области через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило извещение о начале строительства жилого дома — корпус №48-8 в микрорайоне Лукино-Варино поселка Свердловский Щелковского района", — говорится в сообщении.

По сообщению начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, в рамках проекта будет построен 5-секционный жилой дом переменной этажности (12-14) со встроенными нежилыми помещениями общей площадью 28 тысяч квадратных метров.

В новостройке предусмотрено размещение 346 квартир, среди которых однокомнатных — 257, двухкомнатных — 89. Площадь квартир составит 14,1 тысячи квадратных метров. Застройщиком объекта выступает ООО "Управление жилищного строительства", генподрядчиком — ООО "Стройтрест-22".

Как отмечается в материале, на придомовой территории запланировано комплексное благоустройство — будут высажены деревья, кустарники, газоны, установлены игровые и спортивные площадки, обустроены зоны отдыха, также появятся пешеходные дорожки и парковки для автомобилей. Плановый срок завершения строительства — первый квартал 2019 года.