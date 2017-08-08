В Рузском округе в трех школах создадут доступную среду для инвалидов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В трех школах Рузского городского округа к началу нового учебного года в рамках программы "Доступная среда" организуют безбарьерную среду для маломобильных групп граждан, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

"Программе "Доступная среда" в Рузском округе мы стараемся уделять большое внимание. До 1 сентября оборудованы должны быть школа №2 в Рузе, а также орешковская и сытьковская школы. На эти цели выделено более двух миллионов рублей по программе социальной поддержки граждан", — сказал глава Рузского городского округа Максим Тарханов.

Ранее Тарханов сообщал, что на текущий и капитальный ремонт образовательных организаций Рузского городского округа было выделено 39,86 миллиона рублей из областного и городского бюджетов.

Государственная программа "Доступная среда" направлена на обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в сферах образования, здравоохранения и других, а также на обеспечение трудоустройства и профессионального развития людей с ограниченными возможностями здоровья.