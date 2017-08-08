В Люберцах предотвратили загрязнение сточными водами ручья

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Специалисты Минэкологии Подмосковья заставили владельца торгового комплекса в подмосковных Люберцах прекратить сброс неочищенных стоков в безымянный ручей в районе 23-го километра Новорязанского шоссе и наладить их вывоз до введения в строй очистных сооружений, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

"Инспекторы эконадзора провели проверку по обращению администрации городского округа Люберцы, сообщившей в Минэкологии о загрязнении сточными водами ручья без названия в районе 23-го километра Новорязанского шоссе. В ходе проверки установлено, что ливневые стоки поступают в ручей через трубу, проложенную с территории торгового комплекса", — говорится в сообщении.

По словам представителей общества, ливневые стоки должны очищаться на локальных очистных сооружениях, однако они до сих не введены в эксплуатацию. Сотрудники министерства потребовали прекратить нарушение природоохранного законодательства.

Владельцы комплекса организовали работы по тампонированию источника сброса неочищенных стоков и заключиио договор со специализированной организацией на вывоз дренажных вод до ввода в строй очистных сооружений. "Загрязнение водного объекта и заболачивание местности прекращено, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.