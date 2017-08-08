Новую спортивную площадку откроют к 1 сентября в городском округе Люберцы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ученики школы № 23 в поселке Жилино округа Люберцы с 1 сентября смогут заниматься в новом спортивном комплексе, где будут установлены 35 различных тренажеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

"К 1 сентября учащиеся сельской школы № 23 поселка Жилино городского округа Люберцы получат в подарок новый спортивный комплекс", — приводятся в материале слова главы городского округа Владимира Ружицкого.

Многофункциональная площадка для занятий физкультурой и спортом под открытым небом строится на средства из федерального и областного бюджетов при непосредственном участии администрации округа и депутатов.

"35 разнообразных тренажеров, комплекс для прыжков в длину и высоту — все это будет достоянием не только учащихся и педагогов школы, но и жителей поселка Жилино", — пояснил Ружицкий.

По данным пресс-службы, в предыдущие годы на территории школы были построены спортивная площадка для игр в мини-футбол, баскетбол, волейбол, современный стадион с беговыми дорожками и футбольным полем с искусственным покрытием, а также площадка для силовых упражнений под навесом.

"Новый спортивный объект для сельской школы № 23 станет уже четвертым. Благодаря ему у ребят появится возможность заниматься не только легкоатлетическими дисциплинами, но и развивать все физические качества атлетов: выносливость, силу, скорость, гибкость, координацию движений", — подчеркнул Ружицкий.

Открытие спортивной площадки состоится 1 сентября.