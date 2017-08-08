В Подмосковье родились более 43 тысяч детей за полгода

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Более 43 тысяч детей появились на свет в Московской области за шесть месяцев 2017 года, младенческая смертность в регионе уменьшилась на 17,4%, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

Московская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по показателю рождаемости.

"По данным Росстата, за шесть месяцев 2017 года в Подмосковье родилось 43080 детей", — сказала Забралова.

Она отметила, что в регионе уделяется большое внимание улучшению оказания медпомощи матерям и детям: выстроена маршрутизация пациенток в рамках трехуровневой системы службы родовспоможения, строятся новые, переоснащаются и ремонтируются действующие роддома. Как результат, снижается младенческая смертность, по итогам первого полугодия Подмосковье занимает по этому показателю 10 место по стране.

За шесть месяцев 2017 года в области умерло на 39 новорожденных меньше, чем за аналогичный период 2016 года, младенческая смертность уменьшилась на 17,4%.

В 2017 году в Московской области открыт областной центр материнства и детства в Наро-Фоминске, еще четыре подобных центра — в Щелкове, Коломне, Раменском и Сергиевом Посаде — заработают осенью.