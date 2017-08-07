Синхронистки из Подмосковья завоевали три золотые медали

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подмосковные спортсменки обошли соперниц из Италии, Испании и США.

На международных соревнованиях Comen Cup в Португалии подмосковные синхронистки взяли три золота. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта Московской области.

"Рад за всю нашу команду, особенно за Кристину Аверину и Екатерину Сбродову, которые порадовали нас своими победами. Также поздравляю тренера сборной Ольгу Брусникину, которая вкладывает силы в подготовку спортсменок, чего нельзя не заметить по результатам соревнований. Хочу пожелать спортсменкам и дальше прославлять Подмосковье своими победами", — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Девушки оставили позади команды из Италии, Испании и США. Аверина и Сбродова завоевали золото в составе сборной в дисциплине "Комби", а также завоевали главные награды в дисциплинах "Дуэт" и "Группа".