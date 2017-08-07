Жители Подмосковья не будут стоять в очередях в регистратуру с 1 сентября

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Записаться к врачу можно будет тремя способами.

С 1 сентября в поликлиниках Московской области будет прекращена запись к врачу через регистратуру. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Московской области.

"С 1 сентября 2017 года в учреждениях здравоохранения Московской области будет прекращена запись на плановый прием к врачу через регистратуру. Теперь не придется тратить свое время на очереди", — говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Запись к врачу будет доступна в любое удобное время. Появится возможность просматривать историю посещений в режиме онлайн.

Жители Подмосковья могут записаться к врачу по единому бесплатному телефону 8 (800) 550-50-30, через портал государственных услуг Московской области https://uslugi.mosreg.ru/zdrav/ или через информационный терминал в поликлинике.



