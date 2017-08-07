На ремонт и строительство больниц в Подмосковье выделили 5 млрд рублей

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Также улучшат уже существующие больницы и поликлиники.

На ремонт и строительство больниц и поликлиник Подмосковья в этом году выделено 5,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на правительство Московской области.

Помимо строительства новых высокотехнологичных медицинских комплексов, будут улучшены уже существующие больницы и поликлиники.

"Мы реализуем трехлетнюю масштабную программу, нас поддержали депутаты областной Думы. Были существенно увеличены ассигнования на капитальный ремонт всех поликлиник, а также стационаров и больниц. Это требует тоже профессионального подхода и по организации торгов, и по выбору подрядчика, и по качеству работ и по контролю", — заявил Воробьев.

Губернатор добавил, что в эту работу должны быть вовлечены главы территорий.

Всего в Подмосковье насчитывается 855 объектов здравоохранения, и почти половина из них включены в программу капремонта на ближайшие два года. Только в этом году запланировано завершить капремонт более 300 больниц и поликлиник, еще 90 — в 2018 году.