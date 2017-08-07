В Домодедове реконструируют футбольную площадку по требованиям FIFA

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На поле установят систему обогрева, новые ворота и информационное табло.



Главгосэкспертизой России был одобрен проект реконструкции футбольной площадки оздоровительного комплекса "Бор" в деревне Одинцово городского округа Домодедово. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Главгосэкспертизу России.

"Общая площадь земельного участка, выделенного под строительство, – 2,38 гектара. Размер игрового поля составляет 7,14 тысячи квадратных метров. В рамках реализации проекта проведут работы по нанесению разметки поля, замене ворот, установке информационного табло и оснащению спортивно-технологическим оборудованием", – говорится в пресс-релизе.

Также будет установлена система обогрева и освещения футбольного поля, установлена берегоукрепительная конструкция – площадка находится на берегу реки Рогожки. Рядом с футбольным полем появятся двухэтажный административно-бытовой комплекс, трибуна на 500 зрителей и парковка, на которой будут 12 мест для маломобильных групп населения.