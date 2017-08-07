Более 300 медучреждений отремонтируют в Подмосковье до конца 2017 года

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Для этого выделили дополнительные 5,6 миллиарда рублей.

До конца года в Московской области будут капитально отремонтированы более 300 объектов здравоохранения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на правительство Московской области.

"В текущем году мы выделили дополнительно на эти цели 5,6 миллиарда рублей. Мы делаем реконструкцию, капитальные ремонт там, где они не осуществлялись с момента строительства больниц и поликлиник", — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Работы идут по плану. Среди отстающих 20 медучреждений. В большинстве случаев отставание вызвано огрехами при составлении технической документации, а где-то явно не справляются строительные фирмы.

На первом этапе региональный Минздрав в качестве приоритетных выбрал детские медучреждения: поликлиники, родильные дома и клинико-диагностические центры. Очередь до больниц, где обслуживаются взрослые, тоже дойдет, но уже в следующем году.