Воробьев просит благоустраивать дворы в соответствии с пожеланиями жителей

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вопросы благоустройства должны решаться по общему мнению совета дома.

Благоустройство подмосковных дворов должны проводить, считаясь с мнением жителей. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в понедельник на заседании областного правительства, сообщил телеканал "360".

Он отметил, что в эту субботу президент провел совет по местному самоуправлению в Кировской области, в ходе которого прозвучала тема постоянных встреч с жителями и вопросы благоустройства. Вопросы благоустройства должны быть решены не по велению чиновников, а по общему мнению совета дома.

Кроме того, Воробьев отметил, что летние отпуска не должны помешать качественному выполнению данной работы. Губернатор напомнил, что в Подмосковье еще есть муниципалитеты, занимающиеся этими мероприятиями некачественно.