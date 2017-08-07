Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 42,1% в 2017 году

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В 2017 году в МО умерло на 56 человек меньше, чем за тот же период 2016 года.

За первое полугодие 2017 года на территории Подмосковья смертность от туберкулеза снизилась на 42,1%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за шесть месяцев 2017 года в Подмосковье смертность от туберкулеза снизилась на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщила Ольга Забралова.

Она также отметила, что с начала года в области от туберкулеза умерло на 56 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

"По итогам шести месяцев 2017 года по показателю смертности от туберкулеза Подмосковье занимает восьмое место по стране", — подчеркнула Забралова.

Она добавила, что в области профилактическими осмотрами на данное заболевание с начала года охвачено 2,22 миллиона человек.

Всего в Подмосковье медпомощь больным туберкулезом оказывают 14 медицинских организаций и 28 кабинетов на базе центральных районных больниц.