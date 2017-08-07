В Подмосковье за полгода прекратили 12 дел в отношении работодателей

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Подмосковье прекратили уголовные дела в отношении работодателей после полной выплаты долгов по зарплате.

Большое количество дел в 2017 году прекратили в отчетном периоде по нереабилитирующим основаниям, заявил заместитель руководителя управления процессуального контроля Главного следственного управления СК РФ по Подмосковью Юрий Иванов. Об этом сообщил телеканал "360".

В качестве основания для таких прекращений является погашение задолженности по заработанной плате, а также заявление потерпевших лиц о том, что перед ними выполнены все обязательства.

Иванов привел в пример дело о невыплате Чеховским заводом энергетического машиностроения задолженности по зарплате рабочим. В мае этого года завод выплатил долги по зарплате 400 сотрудникам. Сумма задолженности составила около 27 миллионов рублей.

