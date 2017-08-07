В Шатурском районе МО пресекли незаконную добычу песка

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Шатурская городская прокуратура совместно с территориальным подразделением органов внутренних дел выявила и пресекла факт незаконной добычи песка, сообщил телеканал "360" со ссылкой на прокуратуру Московской области.

ООО "Страта" добывала песок в поселке Долгуша при отсутствии лицензии на добычу полезного ископаемого. Общая сумма извлеченного дохода превысила 700 тысяч рублей."По данному факту была организована процессуальная проверка, материалы которой легли в основу уголовного дела, возбужденного следственным органом по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход предварительного расследования взят Шатурской городской прокуратурой на контроль", — говорится в сообщении прокуратуры Московской области.Юридическое лицо было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 950 тысяч рублей.