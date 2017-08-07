Более 970 детей, оставшихся без родителей, устроили в подмосковные семьи

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Свыше 970 детей, оставшихся без попечения родителей, устроены с начала 2017 года в подмосковные семьи, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"С начала 2017 года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в семьи 972 ребенка, оставшихся без попечения родителей", — сообщила Забралова.

Существуют различные формы устройства сирот в семьи: опека, усыновление, приемная семья, патронатное воспитание.

"Из 972 ребенка 215 были усыновлены. Усыновление — форма устройства, при которой ребенок приобретает все права и обязанности родного, неимущественные и имущественные, в том числе жилищные права. В Подмосковье большинство детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях — всего почти 24 тысячи сирот, в домах ребенка, детских домах, интернатах — чуть более 1 тысячи детей", — сказала Забралова.

Полная информация об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, представлена на сайте, созданном министерством образования Московской области. Всего в области работает 38 территориальных подразделений по опеке и попечительству.