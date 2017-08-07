В Подмосковье снизилось число бесхозных детских площадок более чем в 2 раза

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Количество детских игровых площадок, не закрепленных за эксплуатирующими организациями, уменьшилось в Московской области более чем в два раза с начала 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"С начала 2017 года в Подмосковье более чем в два раза снизилось количество бесхозяйных детских игровых площадок, не закрепленных за эксплуатирующими организациями. Как показывает статистика, именно на таких площадках чаще встречаются травмоопасные элементы, устаревшие и ненадежно закрепленные конструкции, следовательно, большему риску подвергаются жизнь и здоровье детей", — сказал Пестов.

Он добавил, что по состоянию на 7 августа в регионе насчитывается 243 бесхозяйные детские площадки. В начале года их насчитывалось 513.

"По поручению губернатора Московской области в регионе проводится масштабная работа по постановке на учет бесхозяйных детских площадок и закреплению ответственных за их эксплуатацию. Завершить эту работу планируется в ближайшее время", — подчеркнул Пестов.

Всего на территории Московской области имеется почти 16 тысяч детских игровых площадок и всего 2% объектов не закреплены за собственниками. Контроль за состоянием детских площадок осуществляется Госадмтехнадзором при поддержке общественных организаций.