Мобильное приложение подмосковной "Системы-112" скачали более 10 тысяч раз

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Интернет-пользователи за две недели свыше 10 тысяч раз скачали на телефоны мобильное приложение "Системы-112" Московской области; чаще всего с помощью этого приложения пользователи обращаются за медицинской помощью и вызывают экстренные службы на ДТП, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"За две недели со дня запуска мобильного приложения "Системы-112" на территории Подмосковья его скачали и установили 10,4 тысячи пользователей", — приводятся в материале слова Пестова.

По данным пресс-службы, операторы региональной "Системы-112" в настоящее время активно принимают вызовы через мобильное приложение. По статистике, чаще всего пользователи обращаются за медицинской помощью и вызывают экстренные службы на дорожно-транспортные происшествия.

Как отмечается в материале, пользователи мобильного приложения "Системы-112" могут размещать сообщения о происшествии в ленте новостей. Например, оказавшись свидетелем ДТП, можно разместить информацию об этом на специальной карте приложения. Это сообщение увидят операторы, организующие оперативное реагирование и другие участники движения, которые смогут выбрать маршрут объезда.

"В мобильном приложении "Системы-112" Московской области внедрен специальный раздел, где размещена карта региона с отмеченными на ней адресами экстренных служб и госучреждений. В этом разделе можно найти адрес ближайшей больницы, травмпункта, МФЦ, отдела полиции. При выборе учреждения на карте отображается его название, точный адрес, расстояние и контактный телефон", — отмечается в пресс-релизе.

На сегодняшний день мобильное приложение "Системы-112" Московской области — первое подобное приложение в Российской Федерации. Оно будет регулярно обновляться и совершенствоваться с учетом пожеланий пользователей.