В Подмосковье смертность от туберкулеза уменьшилась на 42,1% в 2017 году

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Специалисты Росстата зафиксировали снижение смертности от туберкулеза на территории Московской области на 42,1% за первое полугодие текущего года по сравнению с январем-июнем 2016 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за шесть месяцев 2017 года в Подмосковье смертность от туберкулеза снизилась на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщила Забралова.

Она добавила, что в это время в Подмосковье от туберкулеза умерло на 56 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"По итогам шести месяцев 2017 года по показателю смертности от туберкулеза Подмосковье занимает восьмое место по стране. В целях раннего выявления заболевания с начала 2017 года профилактическими осмотрами на туберкулез охвачено 2,22 миллиона человек", — сказала первый зампред.

В Московской области действуют 14 медорганизаций и 28 кабинетов на базе центральных районных больниц, где оказывают медицинскую помощь больным туберкулезом.