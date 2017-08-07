Два подмосковных полигона ТБО закроют к 1 сентября, заявил Воробьев

ГОРКИ, 7 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым заявил о необходимости применения самых передовых технологий при создании мусоросжигающих заводов в Московской области; Воробьев сообщил, что два подмосковных полигона ТБО, Кулаковский в Чеховском районе и Царево в Пушкинском, будут закрыты к 1 сентября.
"Поэтому использование других технологий, включая мусоросжигающие заводы, несмотря на то, что они дорогие, это интересный и правильный путь, потому что он используется в большинстве европейских стран и позволяет полностью уничтожать бытовые отходы", — сказал Медведев. При этом из-за использования высоких технологий выброс вредных веществ в атмосферу минимизируется, подчеркнул глава правительства.
"Надеюсь, что такого рода технологии будут обеспечены и при создании подобных заводов на территории Московской области, чем занимаетесь вы в кооперации с Ростехом. Потому как, если создавать что-то на эту тему, это должно быть самого высокого технологического уровня. Здесь экономить нельзя именно потому, что речь идёт об экологии и той среде, где живут миллионы наших людей", — сказал Медведев. Особенно, отметил он, если иметь в виду плотность заселения Москвы и Московской области.
Правительственная программа позволяет осуществлять совместно с Ростехом подготовку к созданию самых современных мусоросжигательных заводов, подчеркнул глава региона. "Это самые современные технологии, которые позволят в абсолютно экологически чистом режиме обеспечить утилизацию мусора", — сказал Воробьев.
Участки, где они будут строиться, удалены от населённых пунктов и там люди не живут, заверил он.
На встрече Воробьев также попросил Медведева поддержать включение в госпрограмму работу по рекультивации полигонов на десятилетний период.