Более 400 объектов здравоохранения отремонтируют в Подмосковье за 2 года

КРАСНОГОРСК, 7 августа — РИА Недвижимость. Капитальный ремонт 317 объектов здравоохранения планируется завершить к концу 2017 года, еще 90 объектов – в 2018 году, заявил на заседании правительства Московской области министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

"Дополнительно, помимо 7,8 миллиарда рублей на эти цели выделено 5,6 миллиарда", – сказал Марков на заседании правительства Московской области.

По словам министра, из областного бюджета ежегодно выделяется порядка 5 миллиардов на переоборудование и закупку оборудования в медучреждения Подмосковья: томографов, маммографов, аппаратов ЭКГ и пр.

Он сообщил также, что в 2018 году при выборе объекта для ремонта и реконструкции акцент будет делаться на взрослые поликлиники и специализированные учреждения. "В этом году приоритет отдавался детским поликлиникам, клиникам родовспоможения, профилактическим учреждениям и стационарам. В следующем году акцент будет делаться на капитальном ремонте взрослых поликлиник и специализированных учреждениях: психиатрических и туберкулезных стационарах и пр.".