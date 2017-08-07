Реконструкцию больницы в Воскресенске продолжит другой подрядчик

КРАСНОГОРСК, 7 августа — РИА Недвижимость. Контракт с подрядчиком, ремонтирующим инфекционное отделение районной больницы № 2 в подмосковном Воскресенске, может быть расторгнут, заявил журналистам министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

"Из того, что я вижу, скорее всего, потребуется разрыв контракта и применение быстрых технологических переработок", – сказал он после заседания правительства Московской области.

Ранее на заседании регионального правительства глава Воскресенского муниципального района Олег Сухарь по видеоселекторной связи доложил о состоянии работ на объекте. "Работы остановлены. Это связано с вопросами к подрядной организации. Постараемся на той неделе решить", – сказал глава района.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев потребовал сдать объект к 31 декабря текущего года и запланировал свою рабочую поездку в район на дату окончания ремонта. "Обращаю внимание на строгое соответствие срокам выполнения капитального ремонта. Запланируйте туда рабочую поездку в декабре, я хотел бы участвовать в торжественной сдаче этого объекта", – сказал губернатор.

Реконструкция инфекционного отделения Воскресенской районной больницы № 2 ведется генеральным подрядчиком ООО "ВосСтрой". В рамках реконструкции предусматривалось строительство двухэтажной пристройки с помещениями дневного стационара, перепланировка палат в существующем здании, замена чердачного перекрытия, инженерного оборудования и утепление ограждающих конструкций. По словам главы района, к настоящему моменту здание пристройки подведено под крышу, в существующем здании очищены от старых покрытый стены, потолок и пол.