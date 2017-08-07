Мальчику-инвалиду вручили беговую дорожку в музее-заповеднике "Мелихово"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Министр культуры Московской области Оксана Косарева вручила специализированную беговую дорожку мальчику из подмосковного городского округа Чехов, страдающему ДЦП и полной слепотой, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

В июле Саша Мацола написал письмо в мелиховский музей с просьбой подарить ему тренажер. Средства на специализированную беговую дорожку удалось собрать 15 июля в ходе благотворительного марафона "Не уставайте делать добро", который прошел в музее в День памяти Чехова.

"Чехов оставил после себя не только 18-томное собрание сочинений, но и построенные за его средства три школы в Серпуховском уезде, санаторий в Ялте, библиотеку в Таганроге; бесплатно лечил больных на протяжении всей жизни, помогал голодающим, боролся с эпидемией холеры, участвовал в переписи населения на Сахалине и в Серпуховском уезде. Надеюсь, что тренажер поможет Саше научиться ходить, а книги по системе Брайля, которые передали ему из детской библиотеки, приобщат к миру великой русской литературы", — сказала Косарева во время вручения тренажера.

По ее словам, Минкультуры Подмосковья серьезно работает над тем, чтобы учреждения культуры были доступны детям-инвалидам.

Устанавливается оборудование для слабослышащих и слабовидящих, увеличиваются дверные проемы, меняется оборудование входной группы и парковочных мест для инвалидов, укладываются противоскользящие покрытия, монтируются подъемные устройства, пандусы и многое другое.

В музее "Мелихово" выражают надежду, что идею проведения подобных благотворительных марафонов подхватят в других музеях Подмосковья.