Порядка 20 медицинских объектов Подмосковья могут не отремонтировать в срок

КРАСНОГОРСК, 7 авг — РИА Новости. Около 20 поликлиник и больниц Московской области, на которых ведется капитальный ремонт, находятся в "красной зоне" риска, и сроки сдачи объектов могут сдвинуться, заявил на заседании подмосковного правительства министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Основной причиной сдвига сроков сдачи объектов Марков назвал сложности при подготовке техдокументации и проведении изыскательских работ. "Это связано со сложностью подготовки технической документации, со старыми инженерными системами на объекте — вскрываются огрехи при проведении обследования здания".

Еще одной причиной сдвига сроков министр назвал специализацию самих объектов. "Еще одна сложность, которая присутствует при ремонте объектов здравоохранения, — мы не прекращаем лечебный процесс. Мы не можем взять и закрыть больницу или поликлинику. В связи с этим у строителей есть вопросы, но мы стараемся балансировать между работой системы здравоохранения и проведением капитального ремонта", — отметил он.

По данным министра, таких объектов в Подмосковье порядка 20, еще 10 объектов находятся в "желтой зоне" риска. Как следует из доклада министра на заседании правительства Московской области, наибольшее количество проблемных объектов расположены в Щелкове, Сергиевом Посаде (по 4 объекта), Орехово-Зуеве, Ивантеевке и Раменском (по 2 объекта в каждом муниципалитете). "20 помещений у нас требуют серьезной доработки, мы их относим к "красной зоне" по подготовке. Все остальное идет в плановом режиме", — сказал Марков.

В Московской области медицинская помощь гражданам оказывается в 1,8 тысячи объектов здравоохранения. К началу реализации программы модернизации здравоохранения 1,2 тысячи из них нуждались капитальном ремонте, в первую очередь — поликлиники.