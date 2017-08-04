Администрацию Старой Купавны оштрафовали за "потерянные" жилые дома

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Госжилинспекция Подмосковья получила от администрации города неполные данные о подготовке к зиме.

Администрацию Старой Купавны оштрафовали за предоставление областной Госжилинспекции неполных сведений во время подготовки к зиме. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Во время проверки администрации города в сентябре 2016 года Госжилинспекция выявила 10 нарушений. С план-график готовности жилья к эксплуатации в зимний период не были включены 73 дома. Ведомством было предписано устранить нарушения к следующему сезону. Однако администрация Старой Купавны не смогла выполнить требования надзорного органа.

"В установленный срок администрация Старой Купавны отчиталась об исполнении предписания. В письме говорилось, что в план-график на 2017−2018 годов включены все 73 многоквартирных дома. Каково же было удивление инспекторов, когда при детальной сверке приложенного к письму адресного перечня выяснилось, что не хватает 22 многоквартирных дома с непосредственной формой управления", — заявил глава Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Администрация Старой Купавны была признана виновной в совершении административного правонарушения. Теперь чиновники должны выплатить штраф в размере трех тысяч рублей.