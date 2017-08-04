В Московской области смертность от новообразований снизилась на 26,4%

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. У Подмосковья самые низкие показатели смертности от новообразований в ЦФО.

С начала текущего года смертность от новообразований снизилась в Подмосковье на 26,4%. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Росстата.

В Московской области на сегодняшний день самые низкие показатели смертности от новообразований в Центральном федеральном округе. По стране регион занимает 18-е место.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой, в Московской области за полгода от онкологии умерло на 2056 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года. С начала 2017 года в результате диспансеризации впервые выявлено 1,5 тысячи случаев онкологических заболеваний, из них почти треть — это рак молочной железы.

Забралова добавила, что раннее выявление заболевания помогает повысить эффективность лечения и дает шансы на полное излечение. Женщины старше 39 лет делают маммографию в рамках диспансеризации.