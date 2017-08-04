В Щелкове на кладбище установили надгробия с ошибками в именах героев войны

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Производитель надгробий исправит ошибки за собственный счет.

В Щелкове на мемориальном кладбище ветеранов ВОВ установили надгробия с ошибками в именах и должностях, сообщил телеканал "360".

Ветераны увидели ошибки в именах на некоторых памятниках, когда те были доставлены из Санкт-Петербурга. На некоторых не была дописана должность, на других были ошибки в званиях. Но изготовители памятников приняли все претензии. В скором времени они исправят все ошибки.

Ныне живущие ветераны и военные преобразовали погост на собственные средства. Они выяснили точные имена, звания и должности погибших, заказали новые надгробия.

По словам представителя организации ветеранов, из-за отсутствия финансирования на поддержание кладбища оно стало фактически заброшенным, а некоторые захоронения безымянными. Местное кладбище функционировало с 1942 года.

Ветераны и родственники погибших надеются, что успеют закончить все работы до 9 мая следующего года.