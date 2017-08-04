Минэкологии Подмосковья подало в суд из-за свалки под Солнечногорском

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Владелец земли хранит бытовые отходы с нарушениями.

Министерство экологии и природопользования Московской области подало заявление в суд на одно из предприятий Солнечногорского района. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Подмосковья. Причиной иска о прекращении трудовой деятельности стало нарушение правил хранения бытовых отходов.

После жалобы одного из местных жителей инспекторы эконадзора выявили ряд нарушений. Мусор не имел должного покрытия на площадке и навеса, который бы защищал его от осадков. В качестве наказания обществу был выписан штраф в размере 230 тысяч рублей.

"Минэкологии Московской области направило в Солнечногорский городской суд протокол, составленный по итогам проверки ООО "ЭКО-ПРИМ", которое занимается сбором, транспортировкой и обработкой отходов вблизи деревни Радумля. Минэкологии рассчитывает на решение о приостановке деятельности нарушителя на 90 суток", — сообщила пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Как заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, лабораторный анализ почвы и мусора показал, что на открытом грунте свободно хранились отходы IV класса опасности, общим объемом 150 тысяч кубометров. На сегодняшний день общество заключило договор о создании системы сбора поверхностных сточных вод.