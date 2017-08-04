В Подмосковье будут развивать агротуризм за счет компенсации фермам

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. В 2018 году правительство региона выделит средства из бюджета, чтобы частично покрыть затраты агрохозяйств.

Правительство Подмосковья планирует выделить бюджетные средства, которые смогут частично покрыть затраты инфраструктуры агротуризма. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал 4 августа на II фестивале импортозамещения в Истринском районе, передает телеканал "360".

"Большое количество людей из мегаполисов хотели бы пожить на природе. У нас развивается агротуризм. Мы предусмотрели различные формы поддержки. В том числе тем, кто строит компактные гостиницы, мы уже компенсируем инфраструктуру. А в будущем в 2018 году мы подумываем компенсировать капитальные затраты", — заявил Андрей Воробьев.

Точный объем средств поддержки находится на стадии обсуждения.