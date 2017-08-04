В стройнадзор Подмосковья поступило 5 тысяч электронных документов в 2017 г

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Более 5 тысяч документов в электронном виде поступили в Главгосстройнадзор с начала 2017 года, говорится в сообщении ведомства.

"С начала 2017 года через региональный портал госуслуг в Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило 5,1 тысячи документов в электронном виде", — приводятся в сообщении слова начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева.

В числе этих документов — 455 извещений о начале строительства, 663 извещения об окончании строительства, 380 заявлений о выдаче заключений о соответствии, а также иные документы, сообщается в материалах надзорного ведомства.

За неделю с 24 по 30 июля в Главгосстройнадзор поступило 24 извещения о начале строительства. Из них: 4 жилых и 20 нежилых объектов, заключается в нем.

В настоящее время участники строительства подают в электронном виде 14 документов в Главное управление Главгосстройнадзора, напоминает пресс-служба ведомства.